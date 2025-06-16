💰 Некоторые налогоплательщики должны успеть заплатить НДФЛ за 2024 год

Налоговики напоминают, что заплатить налог за прошлый год нужно до 15 июля 2025. Но эта обязанность есть не у всех.

15 июля 2025 года – последний день для своевременной уплаты НДФЛ за 2024 год, пишет региональное УФНС.

Заплатить налог до истечения срока следует налогоплательщикам, которые должны были подать декларацию 3-НДФЛ за 2024 год в срок до 30 апреля 2025. Эта обязанность касается физлиц, которые:

продали недвижимость, находящуюся в собственности меньше пятилетнего (трехлетнего в отдельных случаях) срока владения;

получили дорогие подарки не от близких родственников;

выиграли в лотерею сумму до 15 000 рублей;

сдавали имущество в аренду или получали доход от зарубежных источников.

Также декларацию должны сдавать ИП, нотариусы и адвокаты с частной практикой и другие лица.

Кроме того, представлять 3-НДФЛ нужно, если налоговый агент не удержал НДФЛ при выплате дохода и не сообщил об этом в налоговую. Если же проинформировал ИФНС, инспекторы сами пришлют уведомление, на основании которого нужно заплатить НДФЛ до 1 декабря 2025 года.

Налогоплательщики должны оплатить НДФЛ, рассчитанный в декларации, в срок до 15 июля включительно. С 16 июля за каждый день просрочки будут начислять пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центробанка.

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