После пересчета и уменьшения взносов, уплаченных по общему тарифу, нужно доначислить налог на прибыль

Если у компании было право на льготу по страховым взносам, но платили по общим тарифам, переплату вернут. Это можно сделать и в отношении прошлых периодов.

В нашем телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» поделились ситуацией: компания из реестра МСП платила взносы по общему основанию — ставке 30%.

«Сказала руководству, что есть возможность уменьшить взносы, за 2024 год пересдала все еще до прибыли годовой. Налоговая приняла РСВ новые, и переплаченные взносы нам вернули (зачислили) на ЕНС. Теперь хотим за 2022-2023 пересдать РСВ. Какие последствия? Надо будет и прибыль за прошлые периоды пересдавать? Или как-то это можно в текущем году учесть?», — спрашивает бухгалтер.

Налог на прибыль увеличится, и нужно будет декларации пересдавать, ответили в чате.

Коллеги допускают, что налоговики могут оштрафовать за занижение базы по налогу на прибыль.

Но есть и другое мнение, основанное на личном опыте:

«Декларации по прибыли за прошлые периоды пересдавать не нужно. Сдавайте уточненные расчеты по взносам и доначислите прибыль в текущем периоде. Не будет пеней и штрафов. Это не является ошибкой», — написал участник обсуждения.

Он ссылается на письмо Минфина от 23.01.2014 № 03-03-10/2274. Там указано, что включение в расходы для целей налогообложения прибыли организаций сумм начисленных и уплаченных страховых взносов на ОПС не может рассматриваться как ошибка (искажение). Если в последующих периодах выявили излишне уплаченную сумму страховых взносов, такую корректировку следует рассматривать как новое обстоятельство. И переплаченные взносы нужно включить в состав внереализационных доходов текущего налогового периода.

Уточним, что сейчас информация из этого письма Минфина помечена как архивная.