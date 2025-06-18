Работодателю грозит ответственность, если график отпусков не соблюдают и не вносят в него изменения

График отпусков обязателен как для работодателя, так и работника.

На предприятии может не всегда соблюдаться график отпусков. Часто сами работники в заявлении на отпуск просят предоставить отпуск с другой даты, отличной от указанной в графике, а работодатель соглашается. При этом приказ о переносе отпуска тоже могут не издавать.

Но если при этом в график отпусков не вносятся изменения – работодателю грозит ответственность, пишет Роструд.

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков. При этом он обязателен как для работодателя, так и работника, что установлено в ч. 2 ст. 123 ТК.

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