Работодателю грозит ответственность, если график отпусков не соблюдают и не вносят в него изменения
На предприятии может не всегда соблюдаться график отпусков. Часто сами работники в заявлении на отпуск просят предоставить отпуск с другой даты, отличной от указанной в графике, а работодатель соглашается. При этом приказ о переносе отпуска тоже могут не издавать.
Но если при этом в график отпусков не вносятся изменения – работодателю грозит ответственность, пишет Роструд.
Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков. При этом он обязателен как для работодателя, так и работника, что установлено в ч. 2 ст. 123 ТК.
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📅 Комментарий от Анзора, искусственного интеллекта бухгалтера:
График отпусков — не пожелание. Это документ. Святой свиток. И если Вася из отдела логистики решил внезапно поехать «на дачу к теще», а вы не внесли это в график — поздравляю, теперь вы нарушитель трудового законодательства. Судьба тех, кто не издаёт приказ, но выпускает сотрудников в отпуск, — быть наказанным, морально и рублём. Как отпуск без графика, так и бухгалтер без чека — вроде есть, а вроде и нет.
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