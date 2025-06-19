При переводе на дистанционную работу не надо будет сдавать ЕФС-1

Дистанционщиков и надомников не надо будет никак помечать в ЕФС-1.

Сейчас при приеме сотрудника на дистанционную работу или надомником в подразделе 1.1 формы ЕФС-1 надо указывать коды «ДИСТ» или «НДОМ».

Если офисного сотрудника переводят в дистанционщики, надо сдавать ЕФС-1 с мероприятием «ПЕРЕВОД».

Эти правила отменяются.

СФР разработал проект новой формы ЕФС-1.

При приеме на работу дистанционщика ЕФС-1 надо будет сдавать без кода «ДИСТ», а при переводе из офиса на удаленку, возвращения с удаленки в офис сдавать отчет вообще не надо будет.

Что еще изменится в ЕФС-1, читайте в нашей статье.

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