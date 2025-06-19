Депутаты предлагают запретить разрывать трудовой договор с призванным работником

В Госдуму внесен законопроект-2025 о поправках в ТК. Трудовые гарантии для призывников хотят расширить.

19 июня 2025 года группа депутатов от фракции «СРЗП» внесла в Госдуму законопроект о поправках в ТК.

Предлагается отменить норму о прекращении трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в случае призыва работника на военную службу: п. 1 ч. 1 ст. 83 ТК.

Вместо этого таких работников предлагается отправлять их в отпуск без сохранения зарплаты. Для этого предусмотрены поправки в ст. 128 ТК.

«Указанные изменения позволят сохранить за военнослужащим место работы, должность, трудовой стаж и связанные с ними социальные гарантии, включая право на жилье, корпоративные льготы и иные условия, предусмотренные трудовым договором. Норма распространяется на всех работников, независимо от формы собственности работодателя, что устраняет существующее неравенство между сотрудниками государственного и частного секторов», — говорится в пояснительной записке.

Также депутаты предлагают давать призывникам дополнительные 35 дней отпуска без сохранения зарплаты, чтобы они могли добраться до места службы и обратно.

Если закон примут, он вступит в силу со дня официального опубликования.

Ранее мы писали, что сроки приостановки трудовых договоров с мобилизованными работниками уточнят.