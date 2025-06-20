При переводе сотрудника в другой филиал нужна запись в трудовую книжку, даже если работа остается удаленной

Перевод дистанционного работника оформляют по общим правилам: с его письменного согласия и с внесением в трудовую книжку.

Если дистанционного сотрудника переводят на работу в филиал компании – нужно подготовить документы на перевод и внести запись в трудовую книжку об этом, считает Роструд.

Эти правила остаются в силе, даже если для сотрудника ничего не меняется, и он продолжит работать вне офиса.

Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия работника, напоминает ведомство: ч. 1 ст. 72.1 ТК.