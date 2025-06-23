Роструд: во время больничного отпуск взять нельзя

Пока работник находится на больничном, отпуск взять не получится, а компенсировать могут только часть отпуска сверх 28 дней.

В период временной нетрудоспособности отпуск не предоставляется. Но его можно продлить или перенести на другой срок, если работник заболел: ч. 1 ст. 124 ТК.

«Получить компенсацию можно только за ту часть отпуска, которая превышает 28 календарных дней ежегодно», — пишет Роструд.

Если отпуск перенесли, то при суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков компенсацию можно получить за часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающую 28 календарных дней, или любое количество дней из этой части: ч. 2 ст. 126 ТК.