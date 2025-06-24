Роструд: реорганизация – это не основание для расторжения трудового договора

Если компания реорганизовалась во время военной службы работника, после его возвращения нужно будет заключить допсоглашение.

В случае реорганизации предприятия путем выделения мобилизованного работника увольнять нельзя. После его выхода на работу нужно заключить дополнительное соглашение к трудовому договору об изменении работодателя в связи с реорганизацией, пояснил Роструд.

«Реорганизация организации основанием для расторжения трудового договора с работниками не является», — уточнило ведомство.

Об этом говорится в ч. 5 ст. 75 ТК: изменение подведомственности (подчиненности) организации или ее реорганизация не может быть основанием для расторжения трудовых договоров с работниками.