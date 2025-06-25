Командировка на один день: облагаются ли суточные НДФЛ и страховыми взносами
В нашем телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» обсуждают обложение страховыми взносами и НДФЛ, если организация платит суточные за один день. Речь о командировке по России.
В комментариях напомнили, что суточные до 700 рублей освобождены от НДФЛ.
Но большинство участников обсуждения считают, что на суточные за однодневную командировку нужно начислять НДФЛ и страховые взносы.
«Я бы расценила это так: по закону суточные не платятся за 1 день. Значит, это добрая воля компании, а значит – облагается», — считает бухгалтер.
Так же считает и Минфин: в письме от 02.10.2017 № 03-15-06/63950 он пишет, что выплаты, связанные с однодневной командировкой работника, нельзя квалифицировать как суточные. А значит – нет оснований применять в отношении таких выплат освобождение от страховых взносов по п. 2 ст. 422 НК.
По НДФЛ Минфин разъяснений не давал, но по такой логике однодневные суточные тоже не освобождены от обложения налогом.
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Комментарии1
Проверка из ПФР и ФСС очень интересовалась этими однодневными командировками. Облагаются, однозначно! Или через суд. Мы облагаем СВ и удерживаем НДФЛ, судиться не хотим по этому поводу