Командировка на один день: облагаются ли суточные НДФЛ и страховыми взносами

Работодатель не обязан платить суточные, если отправляет сотрудника в однодневную командировку. Но если все-таки платит – нужно ли начислять НДФЛ и взносы? Мнения разделились.

В нашем телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» обсуждают обложение страховыми взносами и НДФЛ, если организация платит суточные за один день. Речь о командировке по России.

В комментариях напомнили, что суточные до 700 рублей освобождены от НДФЛ.

Но большинство участников обсуждения считают, что на суточные за однодневную командировку нужно начислять НДФЛ и страховые взносы.

«Я бы расценила это так: по закону суточные не платятся за 1 день. Значит, это добрая воля компании, а значит – облагается», — считает бухгалтер.

Так же считает и Минфин: в письме от 02.10.2017 № 03-15-06/63950 он пишет, что выплаты, связанные с однодневной командировкой работника, нельзя квалифицировать как суточные. А значит – нет оснований применять в отношении таких выплат освобождение от страховых взносов по п. 2 ст. 422 НК.

По НДФЛ Минфин разъяснений не давал, но по такой логике однодневные суточные тоже не освобождены от обложения налогом.

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