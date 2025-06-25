Крупные автоперевозчики дробят бизнес, чтобы не платить НДС

ФНС раскрыла схемы крупных автоперевозчиков, которые не платили налоги налогов за счет дробления бизнеса. Необлагаемый налогами объем средств налоговики оценивают в 16 трлн рублей.

Так, «дочке» X5 Group, логистической компании «Агро-Авто», налоговая предъявила претензию налогов на 320 млн рублей. Это решение поддержали суды, пишут «Известия».

Для ухода от налогов и обналичивания средств применялись так называемые технические компании. «Технички» превращают бизнес в многоступенчатую схему посредников для снижения НДС и помогают обналичивать деньги. У них нет сотрудников и транспорта, а сами фирмы нужны только для вывода денег из-под налогового учета.

ФНС в ходе проверок «Агро-Авто» выявила с десяток таких «техничек». С их помощью размер НДС удавалось сократить на 90–99,99%, говорится в решении суда. Инспекторы доначислили «Агро-Авто» 320,47 млн рублей НДС, суды оставили решение в силе.

У автоперевозчика «Сельта» (дочки «Магнита») тоже нашли десятки «техничек», использовавшихся для снижения НДС и обналичивания средств. С компании взыскали 584 млн рублей без учета штрафов и пени.

По данным «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ), заказчиками услуг недобросовестных перевозчиков выступают более 240 крупнейших компаний-грузовладельцев с суммарным оборотом более 16 трлн рублей.