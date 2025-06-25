Отправка на обучение в другой город на повышение квалификации – это командировка

Служебная командировка – это поездка работника по заданию работодателя. Все гарантии для работника сохраняются.

Обучение сотрудников по программам повышения квалификации в другом городе – это служебная командировка. Но для таких случаев не требуется оформлять служебное задание и командировочное удостоверение, уточняет Роструд.

«Служебная командировка – это поездка работника по распоряжению работодателя на определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы», — напомнило ведомство.

Работникам, направленным на учебу с отрывом от работы в другую местность, нужно оплатить командировочные расходы: ст. 187 ТК.

Также за работником сохраняется место работы и средний заработок: ч. 1 ст. 167 ТК.

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