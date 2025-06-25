Налоговики системно проверяют работодателей, привлекающих самозанятых: реальные примеры доначислений 2025
Замначальника отдела камерального контроля НДФЛ и СВ № 1 брянского УФНС Оксана Рогачева рассказала, как налоговики выявляют трудовые отношения с самозанятыми и доначисляют налоги.
Контрольная работа в отношении работодателей, привлекающих самозанятых, проходит системно в рамках камеральных проверок зарплатной отчетности. Для этого используют ресурс, связаный с приложением «Мой налог». В режиме онлайн отслеживается постановка на налоговый учет самозанятых, чеки, их доходы, виды деятельности и заказчики.
Автоматически ежемесячно формируются прямые и косвенные риски в деятельности самозанятых и работодателей:
прямые риски – если самозанятый состоял в трудовых отношениях с работодателем менее двух лет назад;
косвенные – массовая постановка на учет, регистрация дохода, периодичность выплат, взаимодействие с одним работодателем, общая сумма дохода и другие признаки.
Эти риски помогают сформировать доказательную базу нарушений трудового и налогового законодательства, пояснила Рогачева.
Также она привела примеры, когда отношения работодателей с самозанятыми признали трудовыми и доначислили зарплатные налоги:
Вид бизнеса
Нарушение
Сколько доплатили в бюджет
Медицинская компания по изготовлению протезов для инвалидов
Привлекала в качестве самозанятых супругов учредителей и руководителей и оценивала их услуги от 2 до 2,4 млн рублей в год, или 200 тыс. в месяц. Зарплата сотрудников составляла 15 тыс. рублей в месяц
1,8 млн рублей
Фитнес-клуб
«Заставили» тренеров оформить самозанятость, но те подчинялись клубу по обязанностям, объемам работ, графику работы
780 тыс. рублей
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