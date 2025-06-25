Вышло новое интервью с создателем «Бухсофт»

В новом выпуске «Тот еще разговор» Алексей Коршунов — создатель «Бухсофт» и основатель компании ELIQ.

Алексей Коршунов рассказал фаундеру «Клерка» Борису Мальцеву про новый бизнес, ошибки, конкурентов, а также горы и любовь к своему делу.

Создатель «Бухсофт» и основатель компании ELIQ поделился, что ему захотелось как раньше — принимать свои решения. Он понял, что хочет снова начать растить маленькие стартапы с большими амбициями.

Борис Мальцев (его телеграм-канал totklerk) — основатель «Клерка» беседует с гостями-предпринимателями в проекте «Тот еще разговор». Обычно это видео-интервью, которое потом можно посмотреть и почитать в блоге проекта, посмотреть на YouTube и в ВК.

И мы решили попробовать новый формат — телеграм-интервью: пишем вопросы прямо в специально созданном канале, собираем там ответы и потом готовим крутую статью еще и на сайте.

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