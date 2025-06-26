Для льготы по НДФЛ с продажи квартир будут учитывать детей на этапе еще до беременности

Семьи с двумя и более детьми освобождены от НДФЛ с продажи квартир. Эта льгота будет, даже если на момент сделки второго ребенка не было даже в проекте.

Минфин подготовил поправки в НК, которые уточняют вопрос количества детей в семье, претендующей на льготу по НДФЛ с продажи квартиры.

По норме НК возраст детей должен быть до 18 лет или до 24 лет (для студентов).

Сейчас Минфин поясняет, что второй ребенок не обязательно должен быть на момент сделки. Главное, чтобы он родился до конца года. Такое разъяснение, в частности, есть в письме № 03-04-05/46105 от 19.05.2022.

По новой норме важно, чтобы второй ребенок родился до 30 апреля следующего года.

Таким образом, если семья с одним ребенком в январе продает квартиру, которой владела недолго, у нее не будет НДФЛ, если в апреле следующего года родится второй ребенок.

То есть на момент сделки женщина даже еще не беременна.

Подробно условия льготы по НДФЛ для семьей с детьми мы разбирали тут.

Еще пропишут условие, что возраст детей не имеет значения, если они недееспособные.

Например, если в семье один взрослый 30-летний недееспособный ребенок и второй 20-летний студент-очник, то такая семья может продать квартиру без НДФЛ.

Напомним, одно из условий применения этой льготы – улучшение жилищных условий, то есть покупка другого жилья, которое либо дороже, либо больше по площади.

Какие еще поправки планируют внести по НДФЛ читайте тут.