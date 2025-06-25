Как изменится НДФЛ: обзор поправок в НК 2025/2026

0,7 кадастровой стоимости

Уточнили порядок применения сведений о кадастровой стоимости недвижимости в случае образования объекта в течение года и внесении в ЕГРН сведений о кадастровой стоимости после даты постановки объекта на кадастровый учет.

Напомним, если доход от продажи меньше, чем 0,7 кадастровой стоимости, то за доход для целей НДФЛ принимают большее из этих двух значений.

Сейчас эта норма не применяется, если по новому объекту в ЕГРН нет кадастровой стоимости на дату его постановки на кадастровый учет.

Поправки предусматривают, что норма про коэффициент 0,7 не будет применяться, если по новому объекту на дату его постановки на кадастровый учет кадастровая стоимость не определена.