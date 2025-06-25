Как изменится НДФЛ: обзор поправок в НК 2025/2026

Что случилось
Минфин подготовил проект поправок в Налоговый кодекс.
Кроме того, на рассмотрении в Госдуме есть законопроект по НК, ко второму чтению которого внесли ряд поправок.
В этом материале разберем поправки в главу 23 НК «НДФЛ».
Азартные игры
Сейчас НДФЛ с выигрышей от участия в азартных играх, проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе, удерживают налоговые агенты, только если размер выигрыша – от 15 тыс. рублей. Если меньше, человек сам декларирует доход и платит налог.
Этого минимального лимита не будет. НДФЛ при любом размере выигрыша будет платить налоговый агент.
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0,7 кадастровой стоимости
Уточнили порядок применения сведений о кадастровой стоимости недвижимости в случае образования объекта в течение года и внесении в ЕГРН сведений о кадастровой стоимости после даты постановки объекта на кадастровый учет.
Напомним, если доход от продажи меньше, чем 0,7 кадастровой стоимости, то за доход для целей НДФЛ принимают большее из этих двух значений.
Сейчас эта норма не применяется, если по новому объекту в ЕГРН нет кадастровой стоимости на дату его постановки на кадастровый учет.
Поправки предусматривают, что норма про коэффициент 0,7 не будет применяться, если по новому объекту на дату его постановки на кадастровый учет кадастровая стоимость не определена.
Если же она определена, но в ЕГРН внесена чуть позже, то на этот показатель придется ориентироваться при расчете дохода для НДФЛ.
Командировки
Дополнили перечень командировочных расходов, которые не облагаются НДФЛ.
При загранкомандировках с сотрудников не будут удерживать НДФЛ за оформление полиса ДМС, если он требуется для въезда и пребывания на территориях иностранного государства.
Возмещение за имущество
Освободят от НДФЛ доходы в виде возмещения виновным лицом стоимости утраченного имущества в случаях, предусмотренных федеральным, региональным и местным законодательством.
Минимальный срок владения
Уточнят формулировку по освобождению от НДФЛ с продажи имущества. Сейчас в НК сказано, что НДФЛ нет от продажи имущества, находившегося в собственности в течение минимального срока владения.
Пропишут, что этот минимальный срок владения должен быть непрерывным.
Новая норма касается как недвижимости, так и иного имущества.
Дарение ценных бумаг
Доход от дарения акций не подпадает под льготу по НДФЛ (если даритель – не родственник). Эту норму уточнят.
Речь будет идти не только об акциях, но о всех ценных бумагах, а также производных финансовых инструментах.
Семьи с 2 детьми
Уточнят норму про освобождение от НДФЛ дохода от продажи жилья семей с 2 и более детьми. Сейчас имеет значение возраст детей – до 18 лет или до 24 лет, если они студенты-очники.
По новой норме льгота будет независимо от возраста детей, если он – недееспособные.
Кроме того, будут учитывать и еще неродившихся детей. Льгота будет, если второй (и т.д.) ребенок родился после продажи квартиры, но до 30 апреля следующего года.
Сейчас есть разъяснения, что учитывать надо детей, рожденных до 31 декабря текущего года (письмо Минфина № 03-04-05/46105 от 19.05.2022, письмо ФНС от 05.10.2022 № БС-4-11/13246@).
Таким образом, условие о количестве и возрасте детей изменят в пользу граждан.
Также уточнят условие для второго жилья, которое не помешает продать первое без НДФЛ. Сейчас важно, чтобы у семьи не было второго жилья, которое по площади больше, чем новое, которое они покупают.
Теперь сравнение запасного жилья и нового будет идти или по площади, или по кадастровой стоимости.
Таким образом, если семья продала квартиру №1 площадью 40 кв м, купила квартиру № 2 площадью 50 кв м, но имеет еще квартиру № 3 площадью 60 кв м, право на льготу будет, если эта квартира № 3 по кадастровой стоимости дешевле, чем квартира № 2.
Когда вторая квартира не помешает продать первую без НДФЛ, чтобы купить третью (по действующим сейчас нормам), мы рассказывали тут.
Подробно все действующие условия для освобождения от НДФЛ при продаже жилья семьей с детьми мы разбирали тут.
Детский вычет
Уточнили норму про лимит дохода для применения стандартного налогового вычета на детей.
Сам лимит так и остается 450 тыс. рублей, но уточнили, что считать надо только основную налоговую базу. Причем исчисление ее для лимита по вычету – прерогатива не только налогового агента, но и налоговиков.
Как только основная налоговая база превысит 450 тыс. рулей, с этого месяца стандартный вычет на ребенка не применяется.
Какие налоговые базы по НДФЛ действуют в 2025 году, читайте тут.
Продажа квартир, использованных в бизнесе
При продаже жилья и автомобилей, ранее использованных в бизнесе, сейчас доход можно уменьшить на расходы так:
если расходы на их покупку учитывались при УСН «доходы минус расходы», ЕСХН и ОСНО, то имущественный вычет при продаже будет в виде расходов на покупку, уменьшенных на ту сумму, что уже была учтена на УСН и ЕСХН.
Добавят еще одну уточняющую норму. Если на УСН, ЕСХН и ОСНО человек не учитывал расходы на это имущество, то при его продаже, он может применить имущественный вычет в размере расходов на покупку.
Выход из ООО
В пункте 17.2 статьи 217 НК (про освобождение от НДФЛ при продаже доли в УК со сроком владения от 5 лет) уточнят, что это правило не касается случаев выхода из ООО.
Продажа доли в УК
Установят порядок определения расходов на приобретение доли в уставном капитале общества в случае, если доля приобретена в результате реорганизации другой организации.
Расходом будет стоимость их приобретения, определяемая в соответствии с пунктами 4 – 6 статьи 277 НК.
Это также касается случаев выхода из ООО, ликвидации организации, уменьшение номинальной стоимости доли в ООО.
Продажа имущества
При продаже имущества, которое ранее было получено в качестве погашения долга перед человеком, можно учесть расходы в виде стоимости этого имущества, с которой был уплачен налог при получении этого имущества.
3-НДФЛ
Сейчас нужно самостоятельно декларировать свой доход, если налоговый агент не удержал налог (кроме случаев, когда он сообщил о неудержании в ФНС).
Теперь сдавать 3-НДФЛ надо будет и в том случае, если налоговый агент частично не удержал налог.
Считать налог в таком случае надо будет с зачетом суммы налога, удержанной налоговым агентом.
Матпомощь
Сейчас при матпомощь рождении ребенка не облагается НДФЛ в размере до 50 тыс. рублей.
Этот лимит повышают до 1 млн рублей.
Речь идет о матпомощи, которую выплачивают работникам в течение первого года после:
рождения ребенка;
усыновления ребенка;
установления опеки над ребенком.
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