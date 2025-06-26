Предпенсионеров в 2025 году стали чаще приглашать на работу

У работодателей не слишком большой выбор, а молодых сотрудников нужно еще и обучать.

Соискателей в возрасте старше 50 лет в первые пять месяцев 2025 года стали на 95% чаще приглашать на работу. На работу взяли 5,1 млн предпенсионеров: это 4% из общего числа 130 млн приглашений.

Такие данные получил портал hh.ru.

Раньше работодатели искали более молодых специалистов. Но сейчас выбор меньше, а, принимая молодых работников, нужно еще организовать для них обучение и адаптацию, считают эксперты.