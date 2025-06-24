Нужно ли выделять районный коэффициент с отпускных в 2025 году? Окончательный вердикт Минфина и ФНС

Что случилось
Вышло письмо ФНС от 19.06.2025 № БС-4-11/5967@ с новыми разъяснениями относительно районного коэффициента в составе среднего заработка.
К этому письму прилагаются:
письмо Минфина от 17.06.2025 № 03-04-07/58993;
письмо Минфина от 10.04.2025 03-04-07/36075;
письмо Минтруда от 21.05.2025 № 14-5/10/В-8650.
Прежнее письмо ФНС от 28.01.2025 N БС-4-11/739@, которым бухгалтеры руководствовались с начала 2025 года (как оказалось, зря), не подлежит применению.
НДФЛ для РК
С 2025 года стало больше налоговых баз по НДФЛ и больше прогрессивных шкал и ставок.
Все налоговые базы и ставки по НДФЛ-2025 смотрите в нашей таблице тут.
В частности, зарплата – это одна налоговая база (основная), а районные коэффициенты и северные надбавки – другая налоговая база.
По зарплате действует 5-ступечатая шкала НДФЛ с такими ставками:
13% – до 2,4 млн руб.;
15% – до 5 млн руб.;
18% – до 20 млн руб.;
20% – до 50 млн руб.;
22% – свыше 50 млн руб.
Для РК действует 2-ступенчатая шкала НДФЛ с такими ставками:
13% – до 5 млн руб.;
15% – свыше 5 млн руб.
Даже если и зарплата, и РК по размеру подпадают под ставку 13%, эти две налоговые базы все равно надо учитывать отдельно и НДФЛ с них отражать на отдельных КБК.
РК надо выделять из среднего заработка
Районный коэффициент начисляют сверх оклада, а вот на средний заработок (например, отпускные) РК не накручивают, ведь этот коэффициент уже входит в состав СДЗ.
В начале года бухгалтеры задавались вопросом, надо ли выкручивать РК из отпускных, чтобы для этого кусочка отдельно посчитать НДФЛ, отдельно отразить его в уведомлении и 6-НДФЛ.
ФНС в письме от 28.01.2025 N БС-4-11/739@ заявила: Надо!
В нем идет речь о выплатах по-среднему, которые считают по постановлению Правительства от 24.12.2007 № 922.
Кстати, с 1 сентября вместо этого постановления будет другой документ с новыми правилами расчета среднего заработка.
Вместе с тем Минфин не спешил высказывать свое мнение относительно РК в составе отпускных. В своих многочисленных письмах (от 03.04.2025 № 03-04-06/33046, от 03.04.2025 № 03-04-06/32952) ведомство заявляло, что этот вопрос прорабатывается.
Что касается оплаты больничных листов, то из такого среднего заработка выделять РК ради НДФЛ не надо, поясняли налоговики. То есть главной интригой были именно отпускные.
РК не надо выделять из среднего заработка
И вот наконец свершилось – к концу 6-го месяца применения новой нормы мнение Минфина окончательно сформировалось.
Выяснилось, что выделять РК из отпускных не надо. А то январское письмо ФНС, которое предписывало РК выделять, отменяется, применять его не надо.
Мнение Минфина, в том числе, основано на разъяснениях Минтруда (письмо от 21.05.2025 № 14-5/10/В-8650).
Трудовое ведомство пояснило, что средний заработок, рассчитываемый для всех случаев, предусмотренных ТК РФ, не относится к зарплате.
Определение зарплаты есть в статье 129 ТК.
Зарплата – это вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные и стимулирующие выплаты.
Вместе с тем ряд выплат по-среднему прямо поименован как оплата труда:
по статье 155 ТК РФ – при невыполнении норм труда, неисполнении должностных обязанностей по вине работодателя;
по статье 158 ТК РФ – при освоении новых производств (продукции).
При этом в правилах заполнения статотчета по форме № П-4 сказано, что в фонд зарплаты входит оплата за отработанное время и оплата за НЕотработанное время, к которой относится большинство выплат по-среднему.
К оплате за неотработанное время относится:
оплата отпусков (ежегодных, дополнительных, учебных);
оплата труда при сокращенной продолжительности работы несовершеннолетних работников, инвалидов, сельских и северных женщин;
оплата дней прохождения диспансеризации, сдачи крови;
оплата времени простоя по вине работодателя, а также по независящим причинам;
оплата за время приостановки работы из-за нарушения норм охраны труда не по вине работника;
оплата дней невыхода на работу по болезни без оформления больничного;
доплаты до среднего заработка, начисленные сверх больничных.
Таким образом, если средний заработок не относится к зарплате, то нормы для отдельной шкалы НДФЛ с РК на этот заработок не распространяются.
Такое разъяснение дал Минфин.
Комментарии1
а командировки?