Нужно ли выделять районный коэффициент с отпускных в 2025 году? Окончательный вердикт Минфина и ФНС

НДФЛ для РК

С 2025 года стало больше налоговых баз по НДФЛ и больше прогрессивных шкал и ставок.

Все налоговые базы и ставки по НДФЛ-2025 смотрите в нашей таблице тут.

В частности, зарплата – это одна налоговая база (основная), а районные коэффициенты и северные надбавки – другая налоговая база.

По зарплате действует 5-ступечатая шкала НДФЛ с такими ставками:

13% – до 2,4 млн руб.;

15% – до 5 млн руб.;

18% – до 20 млн руб.;

20% – до 50 млн руб.;

22% – свыше 50 млн руб.

Для РК действует 2-ступенчатая шкала НДФЛ с такими ставками:

13% – до 5 млн руб.;

15% – свыше 5 млн руб.

Даже если и зарплата, и РК по размеру подпадают под ставку 13%, эти две налоговые базы все равно надо учитывать отдельно и НДФЛ с них отражать на отдельных КБК.