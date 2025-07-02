Роструд: каждый четвертый россиянин готов работать во время отпуска

Полностью сосредоточиться на отдыхе могут только 25% работников.

24% россиян готовы выйти на работу даже в отпуске — по личному желанию или из чувства ответственности. Такие результаты показал опрос, проведенный на портале «Работа России» в июне 2025.

По каким причинам россияне не отключаются от работы:

23% — некому заменить на работе;

20% — в случае срочного проекта или ЧП;

19% — высокое денежное вознаграждение.

Но 10% опрошенных не согласятся работать в отпуске ни при каких обстоятельствах.

Только 25% россиян могут полностью сосредоточиться на отдыхе. 32% поддерживает связь с коллегами, 22% почти всегда остается на связи с руководством, а 12% продолжают работать удаленно.

При этом 31% опрошенных считают, что им удается совмещать работу и отдых. Еще 31% считают, что это бывает сложно. 22% заявили, что работа занимает у них больше времени, чем отдых.

70% россиян берут полноценный отпуск и используют все положенные дни, почти четверть (24%) переносят часть отдыха на следующий год. А 6% опрошенных отпуска не хватает, поэтому они берут дополнительные дни за свой счет.

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