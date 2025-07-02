Роструд: каждый четвертый россиянин готов работать во время отпуска
24% россиян готовы выйти на работу даже в отпуске — по личному желанию или из чувства ответственности. Такие результаты показал опрос, проведенный на портале «Работа России» в июне 2025.
По каким причинам россияне не отключаются от работы:
23% — некому заменить на работе;
20% — в случае срочного проекта или ЧП;
19% — высокое денежное вознаграждение.
Но 10% опрошенных не согласятся работать в отпуске ни при каких обстоятельствах.
Только 25% россиян могут полностью сосредоточиться на отдыхе. 32% поддерживает связь с коллегами, 22% почти всегда остается на связи с руководством, а 12% продолжают работать удаленно.
При этом 31% опрошенных считают, что им удается совмещать работу и отдых. Еще 31% считают, что это бывает сложно. 22% заявили, что работа занимает у них больше времени, чем отдых.
70% россиян берут полноценный отпуск и используют все положенные дни, почти четверть (24%) переносят часть отдыха на следующий год. А 6% опрошенных отпуска не хватает, поэтому они берут дополнительные дни за свой счет.
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Комментарии7
🤣🤣🤣🤣
А в Роструде есть подобные лица?
Они чисто среди своих же коллег проводили подобный опрос?
Что интересно: похоже, что "работниками" считается только т.н. "офисный планктон".
Например, челябинский токарь уехал на время отпуска к тёще в Краснодар - какие, к ***, контакты или связи с руководством или удаленные обязанности?
Трудно утащить из Челябинска в Краснодар токарный станок - в ручную кладь не влезет!))
@Ирина Е, зачем в ручную кладь? Через облако будет на нем работать. ;-)
@Ирина Е, Вы попробуйте ему сказать, что станок станет личным, и он утащит всё что угодно, на любое расстояние!
@Arhimed0, На работе ты не гость, утащи хотя бы гвоздь!