На Госуслугах заработал сервис для оформления социальных вкладов и счетов

С 1 июля 2025 года граждане, получающие от государства социальную поддержку, могут открыть социальный вклад и/или счет.

Сервисом на Госуслугах могут воспользоваться льготные категории граждан, которые получают социальные выплаты будучи клиентами банков-участников программы.

Банки уже активно присоединяются к сервису, уточняет портал Госуслуг.

Могут оформить социальный вклад или счет граждане РФ старше 18 лет, которые получают хотя бы одну из этих мер соцподдержки:

единое пособие на детей и беременных;

ежемесячное или единовременное пособие по соцконтракту

федеральную или региональную социальную доплату к пенсии

Условия социального вклада

Сумма вклада До 50 тыс. рублей. Вклад можно пополнять в любое время, но в пределах лимита Срок 1 год с возможностью продления Процентная ставка Максимальная из тех, которые предлагает конкретный банк по вкладам сроком от 1 месяца до 1 года Проценты Начисляются и выплачиваются ежемесячно

А вот условия у социального счета:

Ограничения по сумме на счете Нет. Счет можно пополнять в любое время на любую сумму Срок 1 год с возможностью продления условий по счету Процентная ставка Определяется договором. На сумму меньше 50 тыс. рублей проценты начисляются по ставке не ниже 1/2 ключевой ЦБ Снятие денег со счёта Можно в любое время без ограничений Перевод третьим лицам До 20 тыс. рублей в месяц без комиссии Проценты Начисляются на ежедневный остаток, выплачиваются ежемесячно

Портал Госуслуг предупреждает, что заключить договор можно только самостоятельно через Госуслуги. Если кто‐то звонит с предложением открыть для соцвклад или счет — это мошенники.

Ранее мы писали, что принят закон о новом виде банковского счета и вклада.