На Госуслугах заработал сервис для оформления социальных вкладов и счетов
Сервисом на Госуслугах могут воспользоваться льготные категории граждан, которые получают социальные выплаты будучи клиентами банков-участников программы.
Банки уже активно присоединяются к сервису, уточняет портал Госуслуг.
Могут оформить социальный вклад или счет граждане РФ старше 18 лет, которые получают хотя бы одну из этих мер соцподдержки:
единое пособие на детей и беременных;
ежемесячное или единовременное пособие по соцконтракту
федеральную или региональную социальную доплату к пенсии
Условия социального вклада
Сумма вклада
До 50 тыс. рублей. Вклад можно пополнять в любое время, но в пределах лимита
Срок
1 год с возможностью продления
Процентная ставка
Максимальная из тех, которые предлагает конкретный банк по вкладам сроком от 1 месяца до 1 года
Проценты
Начисляются и выплачиваются ежемесячно
А вот условия у социального счета:
Ограничения по сумме на счете
Нет. Счет можно пополнять в любое время на любую сумму
Срок
1 год с возможностью продления условий по счету
Процентная ставка
Определяется договором. На сумму меньше 50 тыс. рублей проценты начисляются по ставке не ниже 1/2 ключевой ЦБ
Снятие денег со счёта
Можно в любое время без ограничений
Перевод третьим лицам
До 20 тыс. рублей в месяц без комиссии
Проценты
Начисляются на ежедневный остаток, выплачиваются ежемесячно
Портал Госуслуг предупреждает, что заключить договор можно только самостоятельно через Госуслуги. Если кто‐то звонит с предложением открыть для соцвклад или счет — это мошенники.
Ранее мы писали, что принят закон о новом виде банковского счета и вклада.
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