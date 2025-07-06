ЦОК НОВЫЙ ГБ 07.07 Мобильный
Вклады

На Госуслугах заработал сервис для оформления социальных вкладов и счетов

С 1 июля 2025 года граждане, получающие от государства социальную поддержку, могут открыть социальный вклад и/или счет.

Сервисом на Госуслугах могут воспользоваться льготные категории граждан, которые получают социальные выплаты будучи клиентами банков-участников программы.

Банки уже активно присоединяются к сервису, уточняет портал Госуслуг.

Могут оформить социальный вклад или счет граждане РФ старше 18 лет, которые получают хотя бы одну из этих мер соцподдержки:

  • единое пособие на детей и беременных;

  • ежемесячное или единовременное пособие по соцконтракту

  • федеральную или региональную социальную доплату к пенсии

Условия социального вклада

Сумма вклада

До 50 тыс. рублей. Вклад можно пополнять в любое время, но в пределах лимита

Срок

1 год с возможностью продления

Процентная ставка

Максимальная из тех, которые предлагает конкретный банк по вкладам сроком от 1 месяца до 1 года

Проценты

Начисляются и выплачиваются ежемесячно

А вот условия у социального счета:

Ограничения по сумме на счете

Нет. Счет можно пополнять в любое время на любую сумму

Срок

1 год с возможностью продления условий по счету

Процентная ставка

Определяется договором. На сумму меньше 50 тыс. рублей проценты начисляются по ставке не ниже 1/2 ключевой ЦБ

Снятие денег со счёта

Можно в любое время без ограничений

Перевод третьим лицам

До 20 тыс. рублей в месяц без комиссии

Проценты

Начисляются на ежедневный остаток, выплачиваются ежемесячно

Портал Госуслуг предупреждает, что заключить договор можно только самостоятельно через Госуслуги. Если кто‐то звонит с предложением открыть для соцвклад или счет — это мошенники.

Ранее мы писали, что принят закон о новом виде банковского счета и вклада.

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