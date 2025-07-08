Сотрудника можно уволить во время отпуска. Как считать компенсацию – зависит от того, отгулял ли он весь отпуск

Закон не запрещает увольнять сотрудника по его просьбе во время отпуска. Если он использовал дни отпуска больше положенного – при увольнении лишнее можно удержать.

Работник может написать заявление об увольнении, находясь в отпуске. Если работодатель не против, его можно уволить, не дожидаясь окончания отпуска, указывает эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Как рассчитать компенсацию за неиспользованный отпуск – зависит от ситуации:

Ситуация Решение У сотрудника остались дни неиспользованного отпуска Тогда при увольнении выплачивается компенсация за неиспользованный отпуск Оплачено и использовано больше дней отпуска, чем было положено на день увольнения В этом случае при увольнении идет удержание из зарплаты. В общем случае размер удержания не может превышать 20% от зарплаты: ст. 138 ТК. Если сумма переплаты больше, то возврат возможен, если работник добровольно согласится вернуть остаток.

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