Сотрудника можно уволить во время отпуска. Как считать компенсацию – зависит от того, отгулял ли он весь отпуск
Работник может написать заявление об увольнении, находясь в отпуске. Если работодатель не против, его можно уволить, не дожидаясь окончания отпуска, указывает эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».
Как рассчитать компенсацию за неиспользованный отпуск – зависит от ситуации:
Ситуация
Решение
У сотрудника остались дни неиспользованного отпуска
Тогда при увольнении выплачивается компенсация за неиспользованный отпуск
Оплачено и использовано больше дней отпуска, чем было положено на день увольнения
В этом случае при увольнении идет удержание из зарплаты. В общем случае размер удержания не может превышать 20% от зарплаты: ст. 138 ТК. Если сумма переплаты больше, то возврат возможен, если работник добровольно согласится вернуть остаток.
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