Прогульщиков надо включать в подраздел 1.2 формы ЕФС-1

Сведения о стаже (ежегодный отчет в составе ЕФС-1) сдают не на всех сотрудников. Но на прогульщиков надо сдать.

Сотрудники, которые отсутствовали на работе по невыясненным причинам, должны попасть в раздел 1.2 ЕФС-1 с кодом НЕОПЛ.

Такое разъяснение дал СФР в письме от 26.06.2025 № 19-20/33470.

Напомним, этот отчет сдают на тех, у кого есть особенности стажа: отпуск по уходу за ребенком с 1,5 до 3 лет, отпуск без содержания, работа на Севере и т. д.

Но как показал опрос на нашем сайте, большинство бухгалтеров включают в этот отчет всех сотрудников по принципу «кашу маслом не испортишь».

Что скоро изменится в ЕФС-1, мы разбирали тут.