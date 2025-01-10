🙆 Бухгалтеры на всякий случай сдают ненужный отчет ЕФС-1: опрос

Обсуждение этой темы идет в нашем telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».
С 2023 года ежегодные сведения о стаже сдают не на всех сотрудников, а только на тех, у кого есть особенности стажа: отпуск по уходу за ребенком с 1,5 до 3 лет, отпуск без содержания, работа на Севере и т. д. Если таких сотрудников у вас нет, то отчет сдавать не надо.
Однако в прошлом году, когда бухгалтеры сдали отчет только на этих особенных сотрудников, обнаружилось, что у остальных сотрудников на ИЛС стаж не отражается. Он появился только спустя несколько месяцев.
Поэтому в этом году некоторые бухгалтеры решили сдавать отчет на всех сотрудников поголовно. Благо 1С позволяет это делать.
Коллеги рассказывают, что уже сдали отчет и в госуслугах уже отразились данные о стаже.
Напомним, сдать отчет за 2024 год надо до 27 января 2025 года.
А как вы будете составлять отчет о стаже? Приглашаем вас принять участие в опросе.
Вы будете включать в подраздел 1.2 формы ЕФС-1 всех сотрудников или только тех, у кого есть особенности стажа?
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Комментарии1
Лучше перебздеть, чем недобздеть.