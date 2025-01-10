🙆 Бухгалтеры на всякий случай сдают ненужный отчет ЕФС-1: опрос

Если сотрудник в течение года не брал отпуска без сохранения зарплаты и не имел других особенностей стажа, то сдавать на него подраздел 1.1 ЕФС-1 (бывшую СЗВ-СТАЖ) не надо. Но бухгалтеры все равно сдают.

Обсуждение этой темы идет в нашем telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

С 2023 года ежегодные сведения о стаже сдают не на всех сотрудников, а только на тех, у кого есть особенности стажа: отпуск по уходу за ребенком с 1,5 до 3 лет, отпуск без содержания, работа на Севере и т. д. Если таких сотрудников у вас нет, то отчет сдавать не надо.

Однако в прошлом году, когда бухгалтеры сдали отчет только на этих особенных сотрудников, обнаружилось, что у остальных сотрудников на ИЛС стаж не отражается. Он появился только спустя несколько месяцев.

Поэтому в этом году некоторые бухгалтеры решили сдавать отчет на всех сотрудников поголовно. Благо 1С позволяет это делать.

Коллеги рассказывают, что уже сдали отчет и в госуслугах уже отразились данные о стаже.

Напомним, сдать отчет за 2024 год надо до 27 января 2025 года.

А как вы будете составлять отчет о стаже? Приглашаем вас принять участие в опросе.