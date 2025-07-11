🍹 Роспотребнадзор рекомендует больше пить и меньше работать

Ведомство дало рекомендации по работе в условиях повышенной температуры воздуха летом 2025 года.

Роспотребнадзор рекомендует поддерживать в помещении температуру на уровне 24-25°C. Если это невозможно – ведомство рекомендует сокращать рабочий день:

при 28,5°C – на час;

29°C — на 2 часа;

30,5°C — на 4 часа.

Чтобы не перегреться, нужно организовать рациональный режим работы. Если приходится работать на открытом воздухе при температуре 32,5 °C и выше, нужно делать перерывы каждые 15–20 минут и отдыхать не менее 10–12 минут в охлаждаемых помещениях.

Допустимая суммарная продолжительность термической нагрузки за рабочую смену не должна превышать: 4–5 часов — для работников в спецодежде для защиты от теплового излучения;

1,5 – 2 часа – без спецодежды.

Температура наружного воздуха более 32,5 °C считается опасной (экстремальной), работать на открытом воздухе при такой жаре не рекомендуется.

«Следует изменить порядок рабочего дня, перенося такие работы на утреннее или вечернее время. Для защиты от чрезмерного теплового излучения необходимо использовать специальную одежду или одежду из плотных видов ткани. Рекомендуется допускать к такой работе лиц не моложе 25 и не старше 40 лет», — пишет Роспотребнадзор.

Также нужно соблюдать питьевой режим: пить в достаточном количестве, часто и понемногу. При жаре более 30 °C и выполнении работы средней тяжести нужно не менее 0,5 л воды в час – примерно одну чашку каждые 20 минут.

Температура воды, напитков, чая должна быть +10–15 °C. Работникам можно выдавать подсоленную воду, минералку, кисломолочные напитки.

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