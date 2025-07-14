🌴 Что делать, если работодатель не выплатил отпускные вовремя: инструкция Роструда

Если отпуск уже начался, а деньги так и не пришли, можно написать заявление о переносе отпуска на другую дату.

Роструд рассказал, что делать работнику, если работодатель не перевел своевременно отпускные. Ведомство опубликовало пошаговую инструкцию.

1. По закону отпуск нужно оплатить не позднее чем за три календарных дня до его начала: ч. 9 ст. 136 ТК. Если деньги не пришли – можно переходить к шагу 2.

2. Обратиться к работодателю с письменным заявлением об оплате ежегодного отпуска. Заявление следует писать в двух экземплярах: один отдать работодателю, второй оставить у себя.

Если работодатель отказывается принимать заявление, его можно отправить заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении, советует Роструд.

Если отпуск уже начался, а деньги так и не пришли, работник имеет право написать заявление о переносе отпуска на другую дату.

3. В крайнем случае можно переходить к урегулированию возникших разногласий через компетентные органы: инспекция труда, суд, прокуратура.

Подробная инструкция есть на сайте Онлайнинспекции.

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