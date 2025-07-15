Если работник не прошел испытание, его можно уволить без замечаний и выговоров

При увольнении по результатам испытания не нужно соблюдать процедуру для дисциплинарных взысканий.

Удаленный сотрудник во время испытательного срок пропускал совещания, не реагировал на письма либо отвечал не вовремя, не выполнял задания. Комиссия в компании посчитала, что работник не прошел испытание, поэтому на работу его не приняли.

Специалист решил оспорить расторжение трудового договора и указал в том числе на нарушение порядка увольнения.

Суды поддержали работодателя. Увольнение по результатам испытания не связано с виновным и противоправным поведением: ч. 1 ст. 71 ТК. Оно не считается дисциплинарным взысканием, поэтому соблюдать порядок применения наказаний не нужно, говорится в Определении 6-го КСОЮ от 29.05.2025 по делу № 88-9640/2025.

Работодатель корректно оценил результаты на испытательном сроке. Он учел в том числе ненадлежащее выполнение обязанностей, деловые качества специалиста. Соответственно, доводы заявителя отклонили.

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