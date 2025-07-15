Если работник не прошел испытание, его можно уволить без замечаний и выговоров
Удаленный сотрудник во время испытательного срок пропускал совещания, не реагировал на письма либо отвечал не вовремя, не выполнял задания. Комиссия в компании посчитала, что работник не прошел испытание, поэтому на работу его не приняли.
Специалист решил оспорить расторжение трудового договора и указал в том числе на нарушение порядка увольнения.
Суды поддержали работодателя. Увольнение по результатам испытания не связано с виновным и противоправным поведением: ч. 1 ст. 71 ТК. Оно не считается дисциплинарным взысканием, поэтому соблюдать порядок применения наказаний не нужно, говорится в Определении 6-го КСОЮ от 29.05.2025 по делу № 88-9640/2025.
Работодатель корректно оценил результаты на испытательном сроке. Он учел в том числе ненадлежащее выполнение обязанностей, деловые качества специалиста. Соответственно, доводы заявителя отклонили.
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