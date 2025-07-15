Запись о награждении грамотой за трудовые заслуги нужно внести в трудовую книжку

Если работника наградила сторонняя организация – работодатель тоже вносит такую запись.

На сайте Онлайнинспекции спросили, должен ли работодатель вносить в трудовую книжку работника запись о награждении его почетной грамотой сторонней организацией.

«Да, если работник награжден почетной грамотой иным работодателем за трудовые заслуги», — ответил Роструд.

Согласно п. 25 порядка ведения и хранения трудовых книжек, утвержденного приказом Минтруда от 19.05.2021 № 320н, в трудовую книжку вносятся следующие сведения о награждении за трудовые заслуги: