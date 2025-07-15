Запись о награждении грамотой за трудовые заслуги нужно внести в трудовую книжку
На сайте Онлайнинспекции спросили, должен ли работодатель вносить в трудовую книжку работника запись о награждении его почетной грамотой сторонней организацией.
«Да, если работник награжден почетной грамотой иным работодателем за трудовые заслуги», — ответил Роструд.
Согласно п. 25 порядка ведения и хранения трудовых книжек, утвержденного приказом Минтруда от 19.05.2021 № 320н, в трудовую книжку вносятся следующие сведения о награждении за трудовые заслуги:
о награждении государственными наградами, в том числе о присвоении государственных почетных званий, на основании соответствующих указов и иных решений;
о награждении наградами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, наградами федеральных и региональных органов власти, органов местного самоуправления, профсоюзов (в отношении членов профсоюзов);
о награждении почетными грамотами, нагрудными знаками, значками, дипломами, производимом работодателями;
о других видах поощрения, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также коллективными договорами, правилами внутреннего трудового распорядка, уставами и положениями о дисциплине.
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