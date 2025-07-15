Розничная и интернет-торговля – это разные виды деятельности. К ним можно применять разные системы налогообложения

Бухгалтеры объяснили, что можно торговать на маркетплейсе на УСН, а розничный магазин открыть на патенте.

В нашем телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» спросили совета по совмещению УСН и патента.

«Могу ли я открыть магазин по продаже сумок и применить патент? Не будет ли риска слететь с патента? Ищу проводные камни», — спрашивает предприниматель.

ИП может открыть магазин по продаже сумок и применять ПСН, если этот вид деятельности разрешен региональным законом, ответили в чате.

«Добавляйте ОКВЭД, подавайте заявление на патент, следите за лимитом и работайте» — добавили участники обсуждения.

Если есть риск слететь с патента, то лучше брать патент помесячно, посоветовали в чате.

Предприниматель уточнила: точно ли можно открыть магазин на ПСН, если уже ведется торговля через маркетплейс на упрощенке.

«Магазин на патенте – это розница. Сайты и маркетплейсы это интернет-торговля. Это разные виды деятельности», — уточнили бухгалтеры.

Список видов деятельности, разрешенных на ПСН, есть в п. 2 ст. 346.43 НК. В частности, в подп. 45 п. 2 ст. 346.43 НК указана розничная торговля через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы.

То есть интернет-торговля на упрощенке не помешает открыть розничный магазин на ПСН.

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