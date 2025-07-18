ИП может получить средний заработок за второй и за третий месяц после увольнения на общих основаниях
ИП может получить средний заработок за второй месяц после увольнения в связи с сокращением численности или штата организации, если он принесет работодателю трудовую книжку, и там не будет записи о трудоустройстве после увольнения: ч. 2 ст. 178 ТК.
Он может получить средний заработок и за третий месяц после увольнения по сокращению численности или штата. Для этого тоже нужна трудовая книжка без записи о трудоустройстве, а также решение службы занятости о выплате среднего заработка: ч. 3 ст. 178 ТК.
Такой ответ дал Роструд на вопрос о том, имеет ли ИП право на выплаты при сокращении.
За выплатой за второй месяц нужно обратиться к работодателю в срок не позднее 15 рабочих дней после окончания второго месяца со дня увольнения, а за третий – после принятия решений центром занятости, но не позднее 15 рабочих дней после окончания третьего месяца со дня увольнения: ч. 4 ст. 178 ТК.
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Комментарии2
со статусом ИП разве ставят на учет как безработного на бирже?
Роструд не в курсе))
За 2-ой месяц ИП может получить, но за 3-ий не дадут, потому что у него не будет справки из ЦЗН