ИП может получить средний заработок за второй и за третий месяц после увольнения на общих основаниях

Средний заработок за второй месяц после увольнения при сокращении штата или численности ИП получит, если еще не трудоустроен. Для выплаты за третий месяц понадобится решение ЦЗ.

ИП может получить средний заработок за второй месяц после увольнения в связи с сокращением численности или штата организации, если он принесет работодателю трудовую книжку, и там не будет записи о трудоустройстве после увольнения: ч. 2 ст. 178 ТК.

Он может получить средний заработок и за третий месяц после увольнения по сокращению численности или штата. Для этого тоже нужна трудовая книжка без записи о трудоустройстве, а также решение службы занятости о выплате среднего заработка: ч. 3 ст. 178 ТК.

Такой ответ дал Роструд на вопрос о том, имеет ли ИП право на выплаты при сокращении.

За выплатой за второй месяц нужно обратиться к работодателю в срок не позднее 15 рабочих дней после окончания второго месяца со дня увольнения, а за третий – после принятия решений центром занятости, но не позднее 15 рабочих дней после окончания третьего месяца со дня увольнения: ч. 4 ст. 178 ТК.

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