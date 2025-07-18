Каждый восьмой сотрудник считает, что новичку на его месте будут платить больше

18% главных бухгалтеров уверены, что за их зарплату уже никто не пойдет работать. Работодателям придется платить больше новым сотрудникам.

Один россиянин из восьми уверен, что в случае его увольнения работодатель будет обязан больше платить новому сотруднику со схожей квалификацией. 8% оценили эту сумму как «немного больше», а 4% считают, что у новичков заплата будет «значительно больше».

В более высоком окладе новых сотрудников уверены те, кто зарабатывает больше 100 тыс. рублей. Об этом сказано в исследовании SuperJob.

54% сотрудников считают, что новичкам на их месте будут платить ровно столько же, сколько и им. Каждый пятый (18%) думает, что работодатель попытается сэкономить на новом работнике, его зарплата будет немного или значительно ниже. Среди аргументов участники опроса приводят такие: «особенность предприятия. Ему надо будет сначала аттестоваться», «высокие зарплаты только у своих».

Программисты больше других уверены, что их замена дорого обойдется компании. Так считает каждый четвертый разработчик, поэтому IT-специалистов выгоднее удерживать, чем нанимать новых. Такого же мнения придерживаются логисты и аналитики, где новички с большей вероятностью запросят больше денег.

Более высокий оклад новых сотрудников прогнозируют 18% главных бухгалтеров, 22% секретарей, 20% администраторов, 19% маркетологов, сисадминов и экономистов.