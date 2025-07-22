При сокращении испытательного срока можно указать точную дату окончания

Работодатель может указать в допсоглашении не число дней, на которое сокращается испытание, а установить точную дату.

В дополнительном соглашении к трудовом договору можно написать, что срок испытания сокращается не на определенное количество дней или месяцев, а установить точную дату окончания испытательного срока. Такое разъяснение дает Роструд на сайте Онлайнинспекции.

Ч. 1 ст. 70 ТК устанавливает, что при заключении трудового договора по соглашению сторон может быть установлен испытательный срок для работника. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для некоторых руководителей и главных бухгалтеров – шести месяцев (ч. 5 ст. 70 ТК).

В дальнейшем работодатель может сократить срок испытания работнику и указать, когда оно заканчивается.

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