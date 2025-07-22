Для НДФЛ-лимита с выходного пособия зарплату за 2 года надо разделить на 730 и умножить на 30,4

Выходное пособие при увольнении в размере 3-кратного среднего месячного заработка (на Крайнем Севере – 6-кратного) не облагается НДФЛ. Но расчет надо делать по правилам для больничного по БиР и отпуска по уходу.

Разъяснение дает Минфин в письме от 16.04.2025 № 03-04-06/38209.

Напомним, для расчета выходного пособия при сокращении штата пока применяется постановление Правительства от 24.12.2007 № 922. С 01.09.2025 будут совершенно новые правила (постановление от 24.04.2025 № 540). О новых правилах расчета выходного пособия мы рассказывали тут.

Но для расчета НДФЛ-лимита по этому пособию надо ориентироваться на постановление Правительства от 11.09.2021 № 1540 (по порядку расчета больничных).

Сначала надо высчитать средний дневной заработок (СДЗ).

Для этого зарплату за 2 года (облагаемую взносами) надо разделить на дни этого периода (730). Но из дней расчетного периода исключаются периоды больничного, отпуска по БиР, отпуска по уходу за ребенком.

При этом у СДЗ есть максимум: сумма предельных баз за 2 года / 730. Для 2025 года максимум СДЗ = (1 917 000 + 2 225 000) / 730 = 5 673,97 руб.

Потом СДЗ надо умножить на 30,4 и на 3.

Максимальное выходное пособие, не облагаемое НДФЛ в 2025 году, составляет 5 673,97 х 30,4 х 3 = 517 466,06 руб.

Аналогичное разъяснение Минфин давал в письме от 28.04.2025 № 03-04-06/42357.

Ранее Минфин также пояснял, что при расчете НДФЛ-лимита применяется правило замены лет (письма от 16.05.2025 № 03-04-05/48030, от 15.05.2025 № 03-04-06/47601).