Из выходного пособия северных сотрудников не надо высчитывать НДФЛ с районного коэффициента

У северных сотрудников зарплата облагается по одной шкале НДФЛ, а районный коэффициент – по другой. А как быть с выходным пособием в размере 6-кратного среднего заработка?

Разъяснение дал Минфин в письме от 16.04.2025 № 03-04-06/38209.

Ведомство ответило так:

Если выплачиваемый гарантированный средний заработок не относится к зарплате и к такой выплате не применяются районные коэффициенты и процентные надбавки, то отдельная шкала НДФЛ (ставки 13% и 15%) не применяется к таким доходам.

Отсюда можно сделать вывод, что выходное пособие не надо делить на 2 части ради НДФЛ.

Напомним, недавно мнение Минфина про выделение РК из среднего заработка поменялось. О этом мы писали тут.

Как рассчитать лимит по НДФЛ для выходного пособия, читайте здесь.