Из выходного пособия северных сотрудников не надо высчитывать НДФЛ с районного коэффициента
У северных сотрудников зарплата облагается по одной шкале НДФЛ, а районный коэффициент – по другой. А как быть с выходным пособием в размере 6-кратного среднего заработка?
Разъяснение дал Минфин в письме от 16.04.2025 № 03-04-06/38209.
Ведомство ответило так:
Если выплачиваемый гарантированный средний заработок не относится к зарплате и к такой выплате не применяются районные коэффициенты и процентные надбавки, то отдельная шкала НДФЛ (ставки 13% и 15%) не применяется к таким доходам.
Отсюда можно сделать вывод, что выходное пособие не надо делить на 2 части ради НДФЛ.
Напомним, недавно мнение Минфина про выделение РК из среднего заработка поменялось. О этом мы писали тут.
Как рассчитать лимит по НДФЛ для выходного пособия, читайте здесь.
Начать дискуссию