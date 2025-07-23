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3-НДФЛ

Налоговики проверят доходы россиян, не сдавших декларации 3-НДФЛ за 2024 год

Инспекторы рассчитают НДФЛ на основании сведений, поступивших из Росреестра.

Налоговики начали проверять доходы физлиц, которые не задекларировали свой доход за 2024 год. Об этом сообщило региональное УФНС.

Проверять будут тех, кто не представил до 15 июля декларации 3-НДФЛ, но продал или получил в подарок недвижимость. Налоговики рассчитают НДФЛ на основании сведений, полученных от Росреестра.

Задекларировать доход, полученный в 2024 году, должны физлица, которые продали недвижимость, если на момент продажи срок владения составлял менее пяти лет. Если объект получили по наследству, в результате приватизации или на момент продажи это было единственное жильем обязательный срок владения сокращается до трех лет.

Также декларацию должны были отправить люди, которые получили имущество в дар не от членов семьи и близких родственников.

Отправить декларацию можно даже сейчас, напоминает УФНС. Добровольное представление гражданами декларации и уплата налога позволит избежать штрафов и пеней.

Автор

Михаил Жуховицкий

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