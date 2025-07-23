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Трудовые отношения

🤰 Беременных предлагают переводить на удаленку по их заявлению

Депутаты предлагают добавить в ТК норму об обязанности работодателя перевести на дистанционку некоторых сотрудников, если специфика деятельности это позволяет.

Работодателей предлагается обязать переводить на удаленку беременных, женщин с детьми до трех лет, многодетных родителей и одиноких родителей детей до 14 лет. Такой законопроект отправили на отзыв в кабмин депутаты от ЛДПР.

«Законопроектом предлагается дополнение ТК статьей, устанавливающей обязанность работодателя перевести на дистанционную работу (если специфика трудовой деятельности позволяет это) по письменному заявлению работников, относящихся к следующим категориям:

  • беременные женщины;

  • женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет;

  • матери и отцы, самостоятельно воспитывающие детей до 14 лет;

  • работники, имеющие троих и более несовершеннолетних детей, ребенка-инвалида, а также иные категории работников», — говорится в пояснительной записке.

Работодатель должен будет рассмотреть такое заявление в течение трех рабочих дней и либо перевести работника на удаленку, либо написать мотивированный отказ.

Кроме того, предлагается установить запрет на отказ от приема на работу этих льготных категорий из-за их права на удаленный труд. Это поможет убрать дискриминацию женщин с детьми и других социально уязвимых категорий граждан, уверены авторы инициативы.

Также заклнопроект предусматривает, что перевод на удаленку не должен приводить к снижению зарплаты, изменению трудовой функции или режима рабочего времени.

Автор

Алексей Манин
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