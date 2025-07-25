Если рабочую норму не выполнили из-за болезни – премию могут уменьшить
Критерии начисления премии устанавливаются трудовым или коллективным договором, дополнительным соглашением к таким договорам.
Если работник не выполнит установленные на предприятии критерии начисления премии – работодатель имеет право не выплачивать премию полностью. Даже если работник находился на больничном.
Такое разъяснение дает Роструд на сайте Онлайнинспекции.
Согласно ч. 1 ст. 135 ТК, зарплата устанавливается трудовым договором в соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда.
Система оплаты труда устанавливается коллективными договорами, соглашениями, ЛНА и включает в том числе доплаты, надбавки компенсационного характера, и надбавки стимулирующего характера.
Работодатель обязан выплачивать зарплату в сроки, установленные коллективным договором, правилами внутреннего, трудовыми договорами.
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