Если рабочую норму не выполнили из-за болезни – премию могут уменьшить

Работодатель вправе не выплачивать полностью премию, если не выполнены критерии ее начисления.

Критерии начисления премии устанавливаются трудовым или коллективным договором, дополнительным соглашением к таким договорам.

Если работник не выполнит установленные на предприятии критерии начисления премии – работодатель имеет право не выплачивать премию полностью. Даже если работник находился на больничном.

Такое разъяснение дает Роструд на сайте Онлайнинспекции.

Согласно ч. 1 ст. 135 ТК, зарплата устанавливается трудовым договором в соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда.

Система оплаты труда устанавливается коллективными договорами, соглашениями, ЛНА и включает в том числе доплаты, надбавки компенсационного характера, и надбавки стимулирующего характера.

Работодатель обязан выплачивать зарплату в сроки, установленные коллективным договором, правилами внутреннего, трудовыми договорами.

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