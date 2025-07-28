За месяц, когда работник взял день отдыха за работу в выходной, нужно выплатить оклад полностью. Хотя он отработает на один день меньше нормы.

День отдыха за работу в выходной день не включается в норму рабочего времени того месяца, в когда его использовали.

Роструд разъяснил, как учитывать отгулы за работу в нерабочие праздничные дни при расчете зарплаты и нормы рабочего времени.

День отдыха за работу в выходной день не включается в норму рабочего времени того месяца, в котором работник его использовал, пишет ведомство. Это следует из письма Минтруда от 18.05.2021 № 14-6/ООГ-4466.

Так, если сотрудник работал в выходной или нерабочий праздничный день и берет другой день отдыха, работодатель обязан предоставить такой день отдыха.

Если работник берет такой день отдыха за работу в том же месяце – значит, он отработал месячную норму рабочего времени. Работодатель должен выплатить ему оклад по норме и дополнительно оплатить одну дневную ставку сверх оклада за работу в выходной день (ч. 1 ст. 153 ТК). День отдыха дополнительно не оплачивается.

Если день отдыха берет в другом месяце – работник должен получить полный оклад и оплату одинарной дневной ставки. Причем следует выплатить оклад полностью, несмотря на то что сотрудник отработает на один день меньше нормы, считает Роструд.

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