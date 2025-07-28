Налоговики могут доначислить НДФЛ, если признают трудовыми отношения с самозанятыми

Сотрудники ФНС вместе с трудовыми инспекторами начали активно искать признаки подмены трудовых отношений с самозанятыми. Переквалификация грозит большими доначислениями налогов и страховых взносов.

В 2025 году налоговые инспекторы стали пристально следить за плательщиками налога на профессиональный доход (НПД). Это нужно, чтобы выявить случаи подмены трудовых отношений.

Каждый квартал составляют списки работодателей, отнесенных к группе риска по этому основанию. Об этом сказано на сайте ФНС.

Инспекторы находят подмену трудовых отношений по следующим признаками:

в договоре с самозанятым указано не разовое задание, а цикл действий;

нет конкретного объема работ, важен сам процесс, а не результат;

каждый месяц самозанятый получает фиксированную оплату;

заказчик контролирует процесс выполнения работ;

договор носит систематический характер;

заказчик — единственный клиент самозанятого.

Если факты подмены трудовых отношений подтвердятся, то налоговый орган имеет право доначислить НДФЛ и страховые взносы, а также выписать штраф в размере 40% от неуплаченных сумм налогов и взносов.

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