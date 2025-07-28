Налоговики могут доначислить НДФЛ, если признают трудовыми отношения с самозанятыми
В 2025 году налоговые инспекторы стали пристально следить за плательщиками налога на профессиональный доход (НПД). Это нужно, чтобы выявить случаи подмены трудовых отношений.
Каждый квартал составляют списки работодателей, отнесенных к группе риска по этому основанию. Об этом сказано на сайте ФНС.
Инспекторы находят подмену трудовых отношений по следующим признаками:
в договоре с самозанятым указано не разовое задание, а цикл действий;
нет конкретного объема работ, важен сам процесс, а не результат;
каждый месяц самозанятый получает фиксированную оплату;
заказчик контролирует процесс выполнения работ;
договор носит систематический характер;
заказчик — единственный клиент самозанятого.
Если факты подмены трудовых отношений подтвердятся, то налоговый орган имеет право доначислить НДФЛ и страховые взносы, а также выписать штраф в размере 40% от неуплаченных сумм налогов и взносов.
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Комментарии1
А эти и как перечисленные признаки должны присутствовать все сразу и как до кучи или ФНС копает по каждому признаку в отдельности?