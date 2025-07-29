❌ Работника нельзя временно перевести в организацию за пределами РФ

Трудовое законодательство России действует только на территории РФ. То есть оформить перевод сотрудника в филиал за границей по ТК невозможно.

Российская компания хочет открыть филиал в Армении и наделить его полными правами, в том числе правом нанимать работников и выплачивать им зарплату. В этот филиал хотят временно перевести двух сотрудников из России с их согласия. Но оформить такой перевод по ТК РФ не получится.

«Временный перевод работника на работу в организацию за пределами РФ трудовым законодательством РФ не предусмотрен», — отметил Роструд

Трудовое законодательство РФ действует только на территории РФ, добавило ведомство: ст. 13 ТК.

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