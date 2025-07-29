👍 Аэрофлот вернулся к работе после масштабной хакерской атаки

Перевозчик приступил к выполнению программы полетов по расписанию. На сегодня, 29 июля 2025 года, запланировано сделать 93% рейсов из Москвы и обратно.

29 июля 2025 года авиакомпания «Аэрофлот» заявила о возобновлении полетов после сбоя, который был вызван хакерской атакой.

Сейчас перевозчик вернулся к выполнению программы полетов по расписанию.

«К выполнению планируется 93% рейсов из Москвы и обратно по изначальному расписанию (216 парных рейсов из 233). До 10:00 компания проводила точечные отмены рейсов, далее программа собственных рейсов Аэрофлота стабилизировалась», — сказали в компании.

Также там добавили, что за 28 июля 2025 года «Аэрофлот» выполнил около 80% рейсов из суточного плана.

28 июля авиакомпании пришлось отменить 54 пары рейсов в Москву и обратно из-за сбоя в информационных системах. Генпрокуратура подтвердила, что причиной стала хакерская атака. По этому факту возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 272 УК за неправомерный доступ к компьютерной информации.

Прочитать подробнее про массовый сбой у «Аэрофлота» вы можете здесь.