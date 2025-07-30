Доплата за выполнение обязанностей другого сотрудника в отпуске положена при одном условии

За работу вместо директора во время его отпуска доплатят, если этой обязанности нет в трудовом договоре.

Роструд пояснил, в каких случаях полагается доплата заместителю директора, который выполняет работу руководителя во время его отпуска.

«Положена, если исполнение обязанностей директора на время его отсутствия не предусмотрено трудовым договором и/или должностной инструкцией заместителя директора», — ответило ведомство.

Выполнение дополнительной работы можно поручить работнику с его письменного согласия: ч. 1 ст. 60.2 ТК. За это положена дополнительная оплата: ст. 151 ТК. Размер доплаты установят с учетом содержания и объема дополнительной работы (ст. 60.2 ТК).

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