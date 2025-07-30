В первой половине 2025 года россияне стали больше жаловаться на банки

Число жалоб в ЦБ выросло на 18,6%. Жалоб на банки стало почти на треть больше, а на страховщиков – меньше.

За шесть месяцев 2025 года жалоб в Центробанк от потребителей финансовых услуг и инвесторов стало больше на 18,6% год к году. Всего поступило 182,4 тысячи жалоб, пишет регулятор.

Но поквартальная динамика показала уменьшение числа жалоб: во втором квартале их стало меньше почти на 7% по сравнению с первым.

Жалоб на банки стало на 28,6% больше. Россияне жалуются на блокировку операций, счетов и банковских карт, а также на приостановку дистанционного банковского обслуживания. Но на навязывание дополнительных услуг при кредитовании стали жаловаться в два раза реже.

Число жалоб на страховщиков уменьшилось на 47%. Это связано с тем, что люди могут сами уточнить значение коэффициента бонус-малус (влияние страховой истории на стоимость полиса) и оспорить его через сайт Национальной страховой информационной системы.

На 3,6% чаще стали жаловаться на МФО. Жалобы связаны со сложностями при возврате средств за допуслуги и при получении кредитных каникул. На навязывание дополнительных услуг и кредитные истории жалуются меньше.

Жалобы на брокеров и депозитарии сократились на 19%.

На негосударственные пенсионные фонды стали жаловаться чаще: рост 17,7%. Россияне недовольны оформлением договоров долгосрочных сбережений. Но таких жалоб всего 193 на более чем 5,6 млн заключенных договоров. Жалоб на несогласие с переходом из СФР в НПФ и между НПФ стало меньше на 40,3%.