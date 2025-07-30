Роструд пояснил, какие надбавки включаются в МРОТ, а какие – нет

В МРОТ не входят доплаты за работу в нетипичных условиях и районные коэффициенты. А стимулирующие добавки в МРОТ включаются.

Роструд разъяснил, какие составные части зарплаты включаются в МРОТ, а какие нужно платить сверх минимального показателя.

Так, в МРОТ включаются стимулирующие надбавки.

Но в МРОТ не входят доплаты при выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных:

выполнение работ различной квалификации;

совмещение профессий (должностей);

сверхурочная работа;

в ночное время;

в выходные и нерабочие праздничные дни;

при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных.

«Районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за работу в определенной местности также не входят в МРОТ», — добавил Роструд.

Ведомство напомнило, что вопросы зарплаты и премирования не регламентируются законодательно, а утверждаются ЛНА работодателя.

При этом месячная заработная плата при выполнении нормы рабочего времени не может быть меньше МРОТ: ч. 3 ст. 133 ТК.

Доплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, предусмотрены ст. 149 ТК. Размер таких выплат не может быть ниже установленных трудовым законодательством и другими НПА.

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