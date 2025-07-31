Полномочия директора в отпуске не прекращаются

Руководитель может подписывать доверенности даже в отпуске.

Генеральный директор может подписывать доверенности, которые компания выдает своим представителям, находясь в отпуске. Трудовым законодательством это не запрещено, сообщил Роструд.

Ведомство напомнило, что деятельность руководителя компании регламентируется не только трудовым, но и гражданским законодательством. И во время отпуска полномочия единоличного исполнительного органа (то есть руководителя, ч. 1 ст. 273 ТК) не прекращаются и не приостанавливаются.

Все полномочия директора сохраняются вне зависимости от фактического нахождения на рабочем месте: постановление Президиума ВАС РФ от 09.02.1999 № 6164/98.

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