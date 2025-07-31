У совместителя в командировке сохраняется средний заработок у того работодателя, который его отправил

Работодатель должен компенсировать сотруднику расходы на служебную командировку, напомнил Роструд.

Что нужно возместить:

проезд;

аренду жилья;

дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные);

иные расходы – с разрешения или ведома работодателя.

При этом на время командировки, дороги туда и назад, в том числе при вынужденных остановках, за работником сохраняется средний заработок.

Работнику по совместительству на время командировки сохраняется средний заработок у того работодателя, который направил его в командировку.

Если его отправили в командировку одновременно на двух работах – средний заработок сохраняется у обоих работодателей. Компенсацию расходов по командировке работодатели тогда распределяют по соглашению между ними.

Если работник в командировке заболел – ему оплачивают аренду жилья (если он не в больнице) и платят суточные все время, пока он не вылечится и не вернется к служебным обязанностям или не приедет назад. Также в этот период ему платят пособие по временной нетрудоспособности.