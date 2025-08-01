В 2025 году модернизируют 480 кадровых центров

2,5 тысячи специалистов центров занятости уже прошли новую программу обучения. Всю систему кадровых центров обновят до конца 2028 года.

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова рассказала о результатах национального проекта «Кадры», которых удалось добиться в первом полугодии 2025 года.

Продолжает идти работа по модернизации кадровых центров «Работа России». Они становятся партнерами работодателей в построении команд и персональными консультантами для соискателей. В 2025 планируют улучшить 480 центров. Об этом сказано на сайте кабмина.

Уже прошли обучение 2,5 тыс. сотрудников службы занятости, до конца года еще обучат около 6 тыс. специалистов.

Всю систему службы планируют обновить до конца 2028 года.

С 15 июня 2025 года начали публиковать рейтинги вузов и колледжей по трудоустройству выпускников. Их можно посмотреть на портале «Работа России». Чтобы усовершенствовать механизм трудоустройства выпускников, в 2025 году модернизируют 162 центра карьеры для молодых специалистов.

По проекту «Активные меры содействия занятости» одобрили 44,2 тыс. заявлений на профессиональное обучение, уже направили на занятия 20,7 тыс. человек.

Кроме того, 27 июня 2025 года прошел федеральный этап ярмарки трудоустройства. В ней участвовали 454 тыс. человек, соискателям представили больше 529 тыс. вакансий от 23 тыс. работодателей.

В начале декабря состоится награждение победителей конкурса «Лучший по профессии», а с 23 июня по 31 августа 2025 года можно подать заявку на Всероссийский конкурс лучших практик трудоустройства для молодежи.