Россияне рассказали, в чем видят смысл своей работы. В том числе это удовольствие

Для большинства россиян работа – прежде всего способ зарабатывать: такой ответ выбрали 76% участников опроса. Но при этом не менее трети находят в ней и другие важные смыслы:

возможность самореализоваться — 34%;

развиваться — 33%;

заниматься любимым делом — 31%.

Еще 30% ценят получаемый опыт, 18% – карьерный рост.

Независимость, общение, признание и долг как причины трудиться называли реже.

Это итоги опроса hh.ru, они есть у «Клерка».

Практически никто не ответил, что работа не имеет смысла: этот вариант выбрали менее 1% участников.

Некоторые выбрали вариант «другое», где указывали «возможность решать жизненные проблемы», «обмен опыта и времени на деньги» и «удовольствие».

Женщины чаще говорят о самореализации (37% против 30% среди мужчин) и независимости (19% против 11%). Мужчины немного чаще отмечают карьеру (21% против 16% среди женщин) и опыт (33% против 29%). Финансовая мотивация в приоритете как для женщин (78%), так и мужчин (75%).

Среди молодежи от 18 до 24 лет особенно высок интерес к опыту (39%), саморазвитию (36%) и самореализации (34%). В возрасте 25-34 лет на первый план выходит самореализация – этот вариант выбрали 40%. Респонденты от 35 до 44 лет чаще, чем более молодые, отмечают любимое дело (33%).

После 45 лет интерес к карьерным достижениям резко снижается: карьеру выбрали лишь 8% в группе 45-54 лет и 1% в 55+.

Специалисты ИТ-сферы особенно часто говорят о самореализации (54%) и любимом деле — 38%. Среди управленцев среднего и высшего звена больше тех, кто связывает работу именно с карьерой — 27%. Рабочий персонал и медики чаще других выбирали ответ «любимое дело» (42% и 43% соответственно), при этом для последних наиболее заметна важность не только заработка, но и признания (19%). В маркетинге и рекламе выше средней доля тех, кто вкладывает в работу идеи самореализации и личного роста (49%).

Директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова пояснила, что смысл работы – не всегда какая-то глобальная миссия. Для кого-то – это путь к независимости, для кого-то – средство решения жизненных задач. Но подавляющее большинство все же находит в своей профессии нечто большее и значимое, кроме денег.