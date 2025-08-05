Перевод в другое здание нужно согласовать с работником

Если здание, адрес которого указан в трудовом договоре, ремонтируют, работников письменно уведомляют о переводе.

Работодатель должен согласовать с работниками их перевод в другое здание, если то, адрес которого прописан в ТД, закрывают на ремонт, пишет Роструд.

«Так как адрес рабочего места указан в трудовом договоре, то его изменение допускается по инициативе работодателя по причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда. Введение таких изменений осуществляется с соблюдением процедур, установленных трудовым законодательством: предварительное письменное уведомление работника о предстоящих изменениях с указанием причин, вызвавших такие изменения, не позднее чем за 2 месяца», — отметило ведомство.

Перевод на другую работу регламентирован ст. 72.1 ТК. Он допускается только с письменного согласия работника, за некоторыми исключениями.

Нельзя переводить и перемещать на работу, противопоказанную по состоянию здоровья.

О предстоящих изменениях и причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее чем за два месяца.

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