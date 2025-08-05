Операторы связи начали блокировать не только массовые рассылки, но и сообщения с кодами подтверждения

Мобильные операторы блокируют все рассылки, причем не уточняют их характер. В результате абоненты могут остаться без важных кодов подтверждения.

Вместо блокировки рекламных рассылок мобильные операторы стали блокировать все СМС. В том числе уведомления от банков и сервисов, коды подтверждения и сообщения о двухфакторной аутентификации.

Таким образом компании формально выполняют требования нового закона по ограничению спам-рассылок. Они вынуждены блокировать любые А2Р-рассылки, без уточнения их характера. Если этого не сделать, то закон будет нарушен. Об этом пишет «Коммерсант».

«Требования закона таковы, что отказ клиента от получения рассылок распространяется абсолютно на все СМС, поступающие не с номеров обычных пользователей, за рядом исключений: информирование операторов по процессу переноса номеров (MNP) и о законодательных требованиях, связанных с обслуживанием, рассылки по инициативе органов власти», — сказали в компании t2.

С 1 августа 2025 года начал действовать закон от 01.04.2025 № 41-ФЗ, по которому пользователи могут отказаться от массовых рассылок. Для этого нужно направить заявление оператору связи.

В «Вымпелкоме» объяснили, что сообщения от банков и Госуслуг по-прежнему будут приходить абонентам, которые решили отказаться от спама. В МТС рассказали, что у них есть бесплатная услуга: отказ от любых сообщений, в том числе банковских, кроме уведомлений от МЧС и Госуслуг.

Минцифры сообщило, что следит за тем, как работает отказ от массовых рассылок. Они отмечают, что по закону операторы должны предоставить абонентам право запретить спам. От такого запрета клиенты могут отказаться в любой момент.

Мы сообщали, что с 1 августа 2025 года можно отказаться от массовых рассылок. Дальше — больше.