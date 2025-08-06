Выход на работу в середине смены Трудовым кодексом не предусмотрен

Если работодатель поставил смену, которая начинается во время отпуска работника, он должен оплатить это время.

Работнику по графику сменности поставили смену, которая начинается в последний день отпуска и продолжается в первый день после отпуска.

«Работнику следует приступить к работе в ближайшую после окончания ежегодного оплачиваемого отпуска смену, являющуюся для него рабочей в соответствии с графиком сменности. Выход на работу в середине смены (например, в 00.00 часов <…>) нормами действующего законодательства не предусмотрен», — пояснил Роструд.

Работодатель не вправе ставить смену, которая начинается во время отпуска сотрудника, так как во время отдыха работник свободен от исполнения трудовых обязанностей: ст. 106 и ст. 107 ТК.

Поэтому недоработанные до нормы часы в связи с неисполнением работником своих должностных обязанностей по вине работодателя должны быть оплачены в размере не ниже средней зарплаты работника, добавило ведомство. Об этом говорится в ст. 155 ТК.

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