Минэкономразвития: запрет на прием на работу мигрантов относится к полномочиям субъектов РФ

Ограничения на прием на работу иностранцев с трудовыми патентами входит в собственные полномочия региональных властей, указало Минэкономики, комментируя запрет нанимать иностранцев курьерами в Петербурге.

«Законодательством РФ предусмотрены механизмы для регулирования высшими должностными лицами субъектов РФ миграционной ситуации в регионе. В частности, количества иностранных работников в регионе в целом, а также в определенных сферах деятельности и по определенным профессиям.

Эти инструменты должны применяться, исходя из потребности и особенностей регионального рынка труда, с учетом демографических, культурных и иных особенностей, и не должны наносить ущерб экономике региона», — заявили в ведомстве.