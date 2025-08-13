Минэкономразвития: запрет на прием на работу мигрантов относится к полномочиям субъектов РФ
Ограничения на прием на работу иностранцев с трудовыми патентами входит в собственные полномочия региональных властей, указало Минэкономики, комментируя запрет нанимать иностранцев курьерами в Петербурге.
«Законодательством РФ предусмотрены механизмы для регулирования высшими должностными лицами субъектов РФ миграционной ситуации в регионе. В частности, количества иностранных работников в регионе в целом, а также в определенных сферах деятельности и по определенным профессиям.
Эти инструменты должны применяться, исходя из потребности и особенностей регионального рынка труда, с учетом демографических, культурных и иных особенностей, и не должны наносить ущерб экономике региона», — заявили в ведомстве.
Вопросы, связанные с установлением запретов на привлечение мигрантов, у которых есть, патенты на работу, «относятся к собственным полномочиям субъектов РФ», подчеркнули представители Минэкономразвития.
